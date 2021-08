Chacun son réseau, chacun son image, et donc chacun sa stratégie pour engager des électeurs, renchérit Adam Brown. Ce Franco-Albertain de 24 ans est l’ancien président du conseil d’administration de l’Alliance canadienne des associations étudiantes (ACAE).

L’ACAE est à l’origine de la campagne non partisane «Sortons voter», qui a pour but d’augmenter le taux de participation aux élections de la communauté étudiante à travers le pays, anglophone comme francophone. «2,1 millions d’étudiantes et étudiants peuvent faire toute la différence dans cette élection, et chaque vote compte», précise le site de la campagne.

Efforts et budget pour les réseaux sociaux

Bruno Guglielminetti, ancien producteur et réalisateur chez Radio-Canada, devenu consultant indépendant en stratégie de communication numérique, s’intéresse de près aux nouvelles technologies et aux médias numériques.

Son premier constat au sujet de la campagne électorale 2021 est que de plus en plus d’efforts et de budget sont déployés par les équipes de communication pour atteindre les jeunes.

«Surtout depuis l’élection de Justin Trudeau. Pendant sa première campagne, on a vraiment senti une différence, un effort important qui continue et monte d’un cran à chaque élection», précise-t-il.