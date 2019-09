Élections fédérales: 20 circonscriptions à surveiller pour les francophones

Lors des dernières élections fédérales, 14 candidats de langue maternelle francophones ont remporté des sièges à l’extérieur du Québec.

En vue du prochain scrutin, le 21 octobre, il est intéressant de se demander à quoi pourrait ressembler la prochaine délégation de députés issus des communautés francophones à partir d’un tour d’horizon des circonscriptions où des candidats francophones semblent avoir de réelles chances de l’emporter.

Les projections présentées ici par Guillaume Deschênes-Thériault, doctorant en études politiques à l’Université d’Ottawa, sont tirées du site 333Canada.com, qui propose un modèle statistique de projection électorale basé sur les tendances électorales, l’évolution démographique et les sondages politiques. Les données utilisées ont été mises à jour à la fin août.

Dans l’Ouest

L’Alberta pourrait bientôt ne plus avoir de député franco-albertain aux Communes. Il est difficile d’imaginer comment le libéral Randy Boissonnault pourrait conserver son siège dans une province où la popularité de son parti est au plus bas. Son adversaire conservateur dispose d’une avance de plus de 20 points sur lui.

Le Manitoba compte actuellement deux députés fédéraux francophones, ce qui ne devrait pas changer après les élections.