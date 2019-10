Élections 2019: le taux de participation a légèrement baissé

L’Î-P-É détrônée par la Saskatchewan

Cette année, la Saskatchewan dépasse d’un poil l’Île-du-Prince-Édouard (71,6%) qui enregistrait depuis 2006, et de loin, les meilleurs taux de participation canadiens.

Avec 71,1%, le Nouveau-Brunswick est sur le podium des meilleurs élèves. Toutes les provinces, sauf la Saskatchewan et l’Alberta, affichent des baisses de la participation.

Pourquoi les Albertains toujours si mobilisés? Frédéric Boily, professeur en sciences politiques au Campus Saint-Jean d’Edmonton pense que ce phénomène est né de l’élection provinciale d’avril qui a galvanisé les débats.

«En Alberta, cela me semble témoigner de l’intérêt qu’il y a, depuis les élections provinciales d’avril, de ces questions de pipelines ou de taxe carbone. Ça témoigne de la polarisation, de débats droite-gauche très tranchés, d’un certain désir d’être entendu. Ils se sentent assiégés, pas entendus, et comme pris en tenaille par la Colombie-Britannique et les élitistes de l’Est», analyse le professeur.

Terre-Neuve-et-Labrador est la province de l’Atlantique avec le plus bas taux de participation (58%), soit deux points en dessous de leur score de 2015, mais 6 points au-dessus de 2011. La Nouvelle-Écosse (69,3%) fait un peu moins bien qu’en 2015 (70,8%), mais bien mieux qu’en 2011 (62%).