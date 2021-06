Le coût exorbitant de certaines communications téléphoniques

Le paragraphe 16 (3) de la Charte canadienne des droits et libertés établit pour le Parlement et les législatures du Canada le principe constitutionnel de progression vers l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’anglais. Ce mandat est celui que les membres de la Chambre des communes, du Sénat et de neuf provinces et de trois territoires se sont donné en 1982.

Le nouveau fonds de la Fondation franco-ontarienne offre aux citoyens, organismes et entreprises une occasion de participer de différentes façons à cette progression vers l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’anglais.

Avec nos partenaires, nous voulons mener des recherches, diffuser de l’information, susciter des réflexions et encourager des démarches communautaires.

Vers la fin du confinement

De plus en plus de gens ont reçu la deuxième dose de leur vaccin anti-covid. On peut donc se permettre d’envisager la tenue sécuritaire de rencontres entre amis.

Le Fonds est maintenant à la recherche de 75 personnes disponibles pour organiser cet été dans leur cour, ou dans tout autre endroit approprié, une activité de cueillette de fonds comme une vente de garage, un BBQ, une rencontre vins & fromages, un encan, un cyclothon…

N’hésitez pas à communiquer avec moi afin que je vous mette en contact avec quelques complices: [email protected]