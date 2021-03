Edmonton-Calgary ou Toronto-Montréal en moins d’une heure en hyperloop?

Il énumère notamment l’efficience de certains incubateurs de la province comme TEC Edmonton, Startup Edmonton ou NABI à Saint-Albert en insistant sur leur importance dans le futur paysage économique de l’Alberta.

Toronto-Montréal

Sébastien Gendron ne retient pas son optimisme suite à l’étude de faisabilité en cours et sa première phase prometteuse.

«La population, les institutions, et le gouvernement sont ici beaucoup plus réceptifs à ce projet», admet-il, en faisant référence à l’Ontario, province du siège social de Transpod. Il faut dire que pour un TGV ou d’autres moyens de transport rapides, on évoque depuis longtemps le corridor Windsor-Québec via Toronto et Montréal, mais ça n’aboutit jamais.

Panneaux solaires

Si l’«hyperloop» promet de transporter les passagers et le fret entre Calgary, YYC, YEG et Edmonton en 30 minutes, il le fera grâce à l’énergie propre que l’infrastructure produira.

«L’objectif est d’habiller entièrement la ligne de panneau solaire», explique le fondateur de Transpod. Il assure d’ailleurs que la ligne produira plus d’énergie qu’il n’en faut, tout en supposant que celle-ci sera redistribuée aux réseaux électriques de la province.