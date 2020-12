Hyperloop : ce train futuriste n’est pas pour demain

2. Le débit horaire est relativement faible

Transpod parle de déplacer plusieurs centaines de passagers à l’heure. Pour ce faire, elle compte sur des capsules de 27 à 40 passagers lancées à toutes les 1 à 2 minutes. Les heures creuses de la journée seraient comblées par du transport de fret, afin de rentabiliser le système.

Notre système « est plus proche d’un transport en commun que d’un TGV ou d’un avion. Il faut arrêter d’imaginer l’Hyperloop comme un […] transport de masse partant à heures fixes et transportant des centaines de voyageurs d’un point A à un point B», a expliqué Thierry Boitier, directeur achats et approvisionnement chez TransPod, au média français Futura en 2018.

«Une bonne comparaison est [plutôt] celle d’un réseau de transport en commun métropolitain, mais à l’échelle d’un pays.»

Il répondait aux critiques formulées par François Lacôte, un expert français des TGV, qui a noté que «le débit théorique du système Hyperloop (1000 passagers par heure) est 20 fois inférieur au débit théorique du système TGV (20 000 passagers par heure)», un bilan qu’il qualifiait de «catastrophique».

3. Les vitesses envisagées semblent exagérées

Les vitesses évoquées par les divers groupes travaillant sur l’Hyperloop sont théoriques. Elles se basent sur l’hypothèse d’un tracé pratiquement rectiligne, c’est-à-dire de voies dénuées de virages prononcés.