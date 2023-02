Écorchés par la pandémie, les finissants vont de l’avant

Danielle de Moissac, professeure titulaire en sciences biologiques à l’Université de Saint-Boniface (USB), étudie le bien-être des étudiants au postsecondaire francophone en contexte minoritaire depuis une vingtaine d’années.

Elle confirme qu’à l’heure actuelle, «il y a encore beaucoup de défis au niveau du sommeil, de l’image corporelle, même de l’estime de soi. Il y en a beaucoup qui font de l’anxiété sur des périodes prolongées. On dirait que c’est quasiment devenu une réalité de la société chez nos jeunes que l’anxiété fait partie de la vie, mais pas à un niveau qui est sain.»

Quitter le nid familial cause des soucis

«Je sais que j’ai assez d’autonomie et de maturité [pour] faire mes travaux et les remettre. Mais je ne sais pas comment prendre soin de moi de manière non académique sans que ma mère soit là et qu’elle dise: tu sens mauvais, c’est quand la dernière fois que tu as pris une douche?», émet Apollo Sévigny, qui souffre d’un trouble dépressif majeur.

«J’ai eu tellement de misère à faire le petit groupe d’amis que j’ai [en ce moment] qui va rester ici quand je vais partir l’année prochaine. Je ne sais pas comment je vais faire pour dealer avec la vie par moi-même», s’inquiète l’élève.

Alexis Gasc pour sa part éprouve moins d’inquiétudes devant la vie autonome au postsecondaire loin de la famille.