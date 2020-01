Écoles françaises: c’est la saison des portes ouvertes

Viamonde

À Viamonde, les enfants apprennent plus que les mathématiques, les sciences, le français et l’anglais: «elles et ils découvrent un monde de respect, de diversité et d’inclusion».

Le conseil scolaire se positionne comme «un allié indispensable à la réussite et au bien-être collectifs. Citoyennes et citoyens du monde, les élèves sont amenés à affirmer avec fierté leur identité francophone.»

MonAvenir

Du côté de MonAvenir, on mentionne que «chacune de nos écoles présente de multiples avantages tant par son niveau d’excellence académique, son accueil, ses valeurs chrétiennes et son encadrement personnalisé à chaque enfant».

«La mission de nos écoles est de fournir une approche pédagogique avant-gardiste et de s’adapter au monde d’aujourd’hui. Nous avons à cœur d’enseigner les leaders de demain, et ce grâce à tous ces outils et espaces numériques.»

Décision importante

C’est donc le temps pour les parents francophones de choisir la future école de leurs enfants: une décision importante tant pour leur avenir que pour celui de toute la communauté franco-ontarienne.