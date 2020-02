Dynacare Plus vous permet de prendre votre santé en main

Dynacare est un réseau de laboratoires de santé qui compte déjà plusieurs centres au Québec et en Ontario. Avec Dynacare Plus, l’offre de suivi va plus loin, proposant maintenant aux patients un outil numérique pour accéder à leur dossier médical.

Regrouper ses résultats

L’objectif de Dynacare Plus est de «transmettre les résultats des examens et autres tests aux professionnels de santé dans tout le pays, dans des délais aussi courts que possible», affirme le vice-président Arun Thomas, qui travaille dans l’entreprise depuis 2012 après diverses expériences dans des sociétés informatiques.

Auprès de cette banque de données médicale, le patient peut avoir accès à l’ensemble de ses résultats depuis n’importe quel endroit, à n’importe quel moment. Et c’est lui qui décide à qui les transmettre.

Lors d’une consultation, si un médecin a besoin de données avant de faire un diagnostic, le patient peut partager lui-même ses résultats précédents.

En se plaçant entre le médecin et le patient, «Dynacare Plus permet d’avoir des échanges plus précis et mieux renseignés avec le corps médical. Cela aide ainsi le médecin à obtenir l’historique du patient.»