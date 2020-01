SecureKey : le mot de passe qui prouve qui vous êtes

Le but est de rendre la navigation plus simple… et pourtant plus fiable pour l’utilisateur.

L’idée a été de créer un «écosystème dans lequel un seul mot de passe (celui utilisé pour votre banque par exemple) peut servir pour prouver qui vous êtes lorsque vous vous connectez à un service du gouvernement, ou à l’assurance santé, ou lorsque vous faites un achat en ligne».

Il est très difficile de prouver son identité en ligne, sans risque. Prendre en photo son passeport, son permis de conduire, ou une carte bancaire sont autant d’actes qui peuvent aboutir un à piratage des informations. Une copie de ces documents peut facilement être réalisée.

Blockchain et gratuité

L’architecture de SecureKey utilise ce qui est appelé la «blockchain»: une technologie de transfert d’information sécurisée et cryptée, assurant à l’utilisateur que ses données ne seront pas réutilisées.