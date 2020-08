Difficile d’être Noir et francophone à Toronto

Le maire John Tory veut réformer radicalement le service de police de la Ville Reine afin de lutter contre le racisme. C’est avec prudence que Didier Kabagema, éminent écrivain de la communauté noire d’expression française, applaudit cette initiative.

«Nous devons avoir un service de police qui travaille pour tout le monde et qui est bénéfique pour l’ensemble de nos communautés», affirme M. Tory. Il précise que ces réformes doivent débuter dans les semaines à venir et non dans quelques mois ou années.

«Le public sera informé tout au long du processus», ajoute-t-il.

Santé mentale et formation obligatoire

En tête de liste figure un élargissement des services de l’équipe mobile d’intervention en temps de crise en vue de fournir une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

On vise aussi des solutions de rechange à la coercition en matière de santé mentale et la réallocation potentielle du budget de la police en vue de mieux soutenir les besoins de la communauté noire.