Développement urbain effervescent autour de Richmond Ouest

Il y a des années, j’ai suivi des cours de flamenco avec Esmeralda Enrique, dans son studio de danse au 401 Richmond Ouest. Ça m’a permis de découvrir ce hub artistique en plein Entertainment District.

Mes deux pieds gauches m’ont forcée à abandonner. Esmeralda est toujours là. Mais c’est maintenant pour visiter la boutique Spacing Store et me balader dans les environs de ce quartier en pleine effervescence que j’aime aller là. Voici donc un circuit de 2.5 km pour explorer le tout.

Café d’abord

Le café Dark Horse, qui loge juste devant Spacing dans le 401 Richmond Ouest, semble temporairement fermé. Mais dans le côté ouest de l’immeuble, il y a le Roastery Coffee House (ouvert du mardi au vendredi de 9h45 à 15h et le samedi de 11h30 à 15h30).

Par ailleurs, on peut compter tous les jours sur Strange Love Café (101 Spadina, au sud de Richmond et d’Adelaide) ouvert sur semaine de 7h30 à 17h et le weekend de 8h30 à 17h). Ils servent de superbes lattes et peuvent y ajoutent un boost énergisant… aux champignons, si vous le désirez.

Le 401 Richmond Ouest

Contrairement à ce que je croyais, le 401 Richmond n’est pas un édifice Artscape, un groupe à but non lucratif qui développe des espaces pour les artistes dans Toronto. Mais Margaret Zeidler, présidente et créatrice de 401 Richmond Limited, a fait partie du conseil d’administration d’Artscape.