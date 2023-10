Deux séries et trois films à voir sur Netflix, Apple TV, Club Illico, MUBI…

La Corse, pays d’origine de la réalisatrice, donne un éclairage particulier aux us et coutumes des protagonistes qui, malgré eux, sont un obstacle majeur pour Louise dans son élan de dire sa vérité.

Alexandra Lamy dans le rôle de Louise est solaire, pétillante et très drôle. La grande Miou-Miou tient son rôle avec dignité et une touche d’humour nuancé. Jonathan Zaccaï, alterne entre passivité neutre et émotions dans son regard intense.

Malentendus comiques, curiosité et goût des villageois pour le commérage, tout est fait pour passer un moment agréable dans cette île de beauté ensoleillée résonnante des beaux chants polyphoniques.

RODÉO

Ce film vrombit. Il sent l’essence et la violence. Le monde trouble du cross bitume que connaît bien la réalisatrice Lola Quivoron, ensorcelle. Sa caméra s’aimante de la présence enragée de Julia à la fois guerrière et tendre, intrépide et vulnérable dans un univers macho.