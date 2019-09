Deux Gémeaux décernés à des artisans franco-ontariens

Parcours d’artistes

Au cours de la soirée, un autre Gémeau a été remporté par une délégation franco-ontarienne, Machine Gum Productions, pour la meilleure composante numérique pour son émission Balade.

David Baeta, producteur, Phillipe Brunet, rédacteur, et Simon Madore, réalisateur, ont reçu la statuette. Le concept de l’émission Balade consiste à suivre le parcours d’artistes franco-canadiens.

Finalistes

Douze maisons de production francophones et acadiennes comptaient parmi les finalistes en nomination, en plus du réalisateur Félix Tanguay, de l’animateur Mathieu Pichette (tous deux pour Bizarroscope) et de la comédienne Marie Turgeon (pour la saison 2 de La Dérape).

Hymne migratoire (Zazie Films), de Pierre-Luc Racine était en lice pour le prix du meilleur documentaire – sur une famille congolaise établie à Toronto.

La malédiction de Jonathan Plourde (SLALOM/Avenue Productions, d’Ottawa) était mentionné dans les catégories Meilleure série dramatique, Meilleur texte: série dramatique, Meilleure direction photographique: fiction.