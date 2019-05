Deux écoles secondaires Renaissance en septembre

Une nouvelle école «intermédiaire» catholique Renaissance accueillera, dès septembre prochain, les élèves de la 7e et la 8e année au 301 chemin Barrhill à Maple.

L’école secondaire Renaissance actuelle, à Aurora, a connu au cours des dernières années une très forte croissance. Conçu pour 499 élèves, l’édifice reçoit cette année 760 élèves (75 de plus que l’an passé).

«Plusieurs options ont été mises sur la table, et la décision de déplacer tous les élèves de 7e et de 8e année vers un nouveau site s’est avérée la meilleure», a confirmé le 21 mai la présidente du Conseil scolaire catholique MonAvenir, Melinda Chartrand, lors d’une assemblée publique.

Activités et programmes

«Tout a été pensé» pour que les élèves de 7e et 8e s’installent avec succès dans la nouvelle école intermédiaire Renaissance. «Ils pourront ainsi prendre part à différentes activités parascolaires et participer à plusieurs compétitions au niveau régional et provincial.»

Ils auront aussi accès au programme de hockey et au programme d’éducation intermédiaire de l’Organisation du baccalauréat international.

Des événements comme le Jour des Franco-Ontariens et la Journée Phénix seront organisés au cours de l’année pour permettre à tous les élèves des deux bâtiments de se réunir et de célébrer ensemble.