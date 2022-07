Des vers de terre «étrangers» colonisent l’Amérique du Nord

Le mauvais côté des choses, toutefois, révélé plus tôt cette année par une autre étude, c’est que, dans les forêts de l’Alberta, la biodiversité des insectes et des araignées diminue à mesure que les vers arrivent.

Les vers de terre avancent de dix mètres par année

D’autres études, également concentrées sur les forêts des États-Unis et surtout du Canada, ont montré ces dernières années un déclin de certains types de plantes et possiblement des érables à sucre.

Et le réchauffement offre à certaines de ces espèces des territoires plus cléments encore plus au Nord.

S’il est hors de question de s’en débarrasser, au moins peut-on ralentir leur progression. Les auteurs de l’étude du 29 juin rappellent que ce sont les activités humaines qui facilitent les migrations des vers de terre, entre la terre emprisonnée dans nos bottes et celle transportée par nos pneus.

Un peu de nettoyage limiterait beaucoup les ambitions de ces petites bêtes, dont le rythme de déplacement est estimé à dix mètres par année.