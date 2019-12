Des nouveaux citoyens canadiens accueillis dans des écoles de MonAvenir

L’élue de la région, Jo-Anne Thibodeau, a souligné que «nous retrouvons dans nos écoles des élèves et des membres du personnel qui viennent de plusieurs origines et qui contribuent à la richesse de notre système d’éducation catholique de langue française. Nous sommes fiers de cette belle diversité et d’être canadien.»

Les écoles ont reçu un certificat de reconnaissance de la part d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

Avec l’appui du ministère, le Conseil scolaire offre d’ailleurs divers services pour les familles nouvellement arrivées afin de faciliter leur intégration.