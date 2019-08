Des millions pour les transports et contre la violence armée

Coup sur coup (les élections fédérales approchent), le gouvernement Trudeau vient d’annoncer une manne de plus d’un 1 milliard $ pour deux projets de transport en commun dans le Grand Toronto, et une autre dépense de 54 millions $ – plus modeste, mais très médiatisée – pour combattre la violence armée dans les grandes villes en Ontario.

Le fédéral participera à la construction d’un deuxième quai à la station Bloor-Yonge (plus de 200 000 usagers par jour), et de six nouvelles stations de trains de banlieue GO du projet Smart Track du maire John Tory.

Bandes criminalisées

Les 54 millions $ pour la sécurité, qui s’ajouteront à 11 millions $ annoncés il y a quelques mois, seront versés sur trois ans, à partir de l’an prochain, à la «Stratégie de lutte contre les bandes criminalisées, les armes à feu et la violence» de l’Ontario.

Le ministre fédéral de la Réduction du crime organisé, Bill Blair (l’ancien chef de la police de Toronto), a reconnu lundi que le nombre d’homicides liés aux gangs a presque doublé au cours des cinq dernières années dans les grandes villes du pays.