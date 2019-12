Des jeunes francophones au sommet #MoveTheDial

Parrainée par l’Unité de lutte contre le racisme anti-Noirs de la Ville de Toronto, près d’une cinquantaine de jeunes Noirs francophones ont pu assister au sommet mondial #MoveTheDial à Toronto le 14 novembre dernier.

Entre réseautage et conférences, cette deuxième édition cherchait notamment à interconnecter les femmes d’affaires impliquées dans l’univers des technologies afin de leur offrir des opportunités professionnelles.

Intégrer des jeunes talents francophones au milieu des technologies

Très restreint et sélectif en raison de son prix d’entrée élevé (450$), le sommet mondialement connu et reconnu est une aubaine professionnelle pour celles et ceux qui y participent.

Contactée par le CABR pour s’assurer que le programme était juste envers tous les jeunes, c’est la directrice nationale à la Chambre de commerce noire canadienne Christine Édith Dikongué qui a plaidé en faveur des jeunes francophones, «souvent laissés aux centres d’appels pour des postes bilingues malgré leurs qualifications».

«J’ai des ami(e)s qui ont obtenu des doctorats en science de la France, des maîtrise ou MBA, mais ils ont toujours du mal à décrocher un emploi convenable dans leur domaine.» – Christine Édith Dikongué

Dans un pays où peu de jeunes marginalisés parviennent à intégrer le milieu des technologies et de l’innovation, l’idée fondatrice de ce parrainage était véritablement de permettre à ces talents d’élargir leurs réseaux professionnels et saisir les nombreuses opportunités offertes dans le secteur.

Pour assurer la continuité de l’initiative et pérenniser le réseau créé, Christine Édith Dikongué a également créé un groupe Linkedin afin de permettre aux entreprises de parrainer des réseautages et d’intégrer ces jeunes talents francophones.