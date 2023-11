Des huiles essentielles pour soigner les chiens et les chats?

Par exemple, des études réalisées en 2005, 2018 et 2019 ont conclu que certaines huiles essentielles favorisaient le repos et diminuaient l’agitation chez les chiens. Alors que des expériences menées en 2020 et en 2021 n’ont observé aucun effet sur le rythme cardiaque des chiens et sur leur comportement.

Avertissement: la toxicité

Selon un avis de 2022 de la Société américaine pour la prévention de la cruauté envers les animaux, les huiles essentielles non diluées peuvent être dangereuses pour les animaux qui les avalent. Il faudrait donc s’assurer d’utiliser des diffuseurs que les animaux ne peuvent atteindre, pour que les concentrations absorbées demeurent basses.

En 2014, une étude sur l’huile essentielle de thé réalisée au Canada et portant sur 400 cas rapportés chez des chiens et des chats entre 2002 et 2012 avait d’ailleurs conclu que cette substance pouvait causer des effets secondaires sévères comme une perte partielle des capacités motrices, des problèmes de coordination des mouvements, des tremblements et des comas.

Les chats seraient particulièrement sensibles aux huiles essentielles, puisqu’il leur manque une enzyme au niveau du foie pour métaboliser certaines toxines, explique le Pet Poison Helpline dans son dépliant sur les huiles essentielles et les chats.

La Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de la Colombie-Britannique mentionnait pour sa part en 2022 que même l’inhalation d’huiles essentielles par l’intermédiaire de «diffuseurs» vendus en magasin pour usage humain peut causer des pneumonies chez certains animaux. Ces diffuseurs devraient donc être installés uniquement dans des pièces auxquelles les animaux domestiques n’ont pas accès.