Huiles essentielles populaires au Canada : se soigner autrement

En effet, l’utilisation de ces huiles est déconseillée chez les enfants et les femmes enceintes. Elles ne doivent pas être ingérées ni appliquées directement sur les muqueuses, le nez et les yeux. Les personnes à tendances allergiques doivent effectuer des tests d’allergies avant toute utilisation. Il est également important de bien veiller à la qualité et au dosage des huiles essentielles.

Les 5 huiles essentielles les plus populaires au Canada

Dans le top 5 des huiles essentielles les plus utilisées, on retrouve le tea tree, contre l’acné, l’eucalyptus, pour libérer les voies respiratoires, la lavande contre le stress et pour faciliter le sommeil, la menthe poivrée pour lutter contre les nausées, les maux de tête ou le mal de transport, et enfin la citronnelle pour assainir un espace ou calmer les piqûres d’insectes.