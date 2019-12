«Ce genre d’activité vient chercher beaucoup les jeunes», affirme le conseiller pédagogique Ian Ducharme. «L’évènement est très bien encadré, ce qui fait en sorte qu’on sait que ça va bien se passer et nous avons ainsi l’opportunité d’en faire un évènement mémorable pour les élèves.»

Compétences logico-mathématiques

Le directeur de l’éducation, Martin Bertrand, reconnaissant l’importance de développer ces compétences logico-mathématiques chez les jeunes, a participé lui aussi à l’Heure de code, dans une classe de l’école élémentaire Pierre-Elliott-Trudeau à Toronto.

«Le rendez-vous s’inscrit dans les apprentissages qui permettent aux élèves de faire preuve d’un esprit critique, créatif et innovateur, contribuer au monde numérique avec intelligence et de collaborer et exercer du leadership.»