Des couleurs musicales pour un automne apaisant

Octobre, les feuilles deviennent légères et se laissent porter par le vent. Une certaine mélancolie nous habite au fil du temps. Ce mois-ci, je vous invite à vous laisser emporter par des mélodies hors du temps, aux rythmes doux et chauds.

Bercer aux sons du monde

L’auteur-compositeur-interprète franco-ontarien Didier Lozano propose Merci, un rendez-vous musical aux sonorités de musique du monde.

En plus de signer toutes les compositions et de jouer de la guitare et du clavier, l’artiste s’est entouré de Sergio Checho Cuadros, un maître de la quena, une flute traditionnelle des Andes. Le tout dessine un univers riche et mystérieux. Chaque pièce offre un cachet particulier, qui nous transporte dans un au-delà paisible.

Dans cette offre d’une dizaine de titres, Didier Lozano nous livre quelques moments magiques. Il y a entre autres un jazz contemporain, Merci Manon, qui nous captive grâce à sa trame de guitare plus moderne.

Les mêmes attributs sont valables pour Merci mon ami.