Des automobiles exotiques dans nos rues, pour une bonne cause

Aussi, une porsche 918 limitée (918 comme son nombre d’exemplaires). Il faut compter 1,5 millions $ pour l’obtenir. On apercevait aussi une dizaine de Ferrari, Lamborghini et d’autres raretés.

Cinq concerts

En plus des voitures d’exception, le public a pu profiter de cinq concerts d’artistes canadiens de jazz, soul et R&B en cette journée ensoleillée. Le James Brown Trio, Evaristo et Charlotte McAfee-Brunner and her Fireflies ont charmé le public.

Une performance spéciale de Karl Wolf a également ravi les fans de bolides et de véhicules rares. Sur une scène improvisée, il a interprété des chansons de son nouvel album ainsi que des succès plus anciens, dont sa reprise moderne de son succès Africa.

Les cancers de la peau en hausse

Les taux de mélanome et de cancer de la peau augmentent, avec un diagnostic posé chez un Canadien sur trois. La détection précoce est essentielle pour augmenter les chances de survie, souligne Melanoma Canada.

Selon Falyn Katz, PDG de Melanoma Canada, «le mélanome est le 7e cancer le plus fréquent au Canada, et son incidence a plus que triplé au cours des 30 dernières années. Le mélanome devrait bientôt dépasser le cancer de la prostate en tant que cancer le plus fréquent chez les hommes.»