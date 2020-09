Des armes plus puissantes qu’un flingue

Menacer la famille

Pour ajouter une touche sentimentale, Connelly campe la fille de Bosch, qui est menacée par un criminel que pourchasse son père. Or, il n’est pas de plus grand crime contre un officier de police que celui de menacer un membre de sa famille. «Le faire, c’est s’exposer à tout.» On peut alors Servir et Protéger dans sa forme la plus crue.

Parlant de famille, Connelly décrit comment le tueur de Daisy Clayton a fait deux victimes pour le prix d’une. Même s’il n’a jamais rencontré ou seulement vu la mère de Daisy, «il avait pris tout ce qui avait de l’importance pour elle et l’avait tout aussi bien tuée, elle, qu’il avait tué sa fille».

Le tandem Bosch-Ballard risque fort bien de se retrouver dans un prochain roman de Connelly pour la simple raison que leurs armes ne se limitent pas au flingue en bandoulière. Leurs intelligences, leurs ruses et leurs caractères bien trempés en font des partenaires taillés sur mesure.