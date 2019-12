Des arbres et une structure de jeu pour l’école Micheline-Saint-Cyr

La plantation a été faite en marge des célébrations entourant du Jour du Souvenir afin de rendre hommage au colonel Smith.

Partenariat école-communauté

Bill Zufelt, président du Comité de l’histoire et de la culture de la LBNA, a souligné l’importance du partenariat entre l’école et la communauté. «Ces arbres joueront un rôle environnemental positif pour l’école, les enfants et les futures générations du quartier.»

Une fois le ruban coupé, les jeunes ont envahi la nouvelle structure et ont pu profiter du plein air hivernal.

Cette école du Conseil scolaire Viamonde a ouvert ses portes en septembre 2017 et a été inaugurée en février 2018 en présence de membres de la famille de feue Micheline Saint-Cyr, une pionnière de la francophonie torontoise.