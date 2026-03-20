Des ambassades canadiennes rappelées à l’ordre pour leurs publications unilingues

Cette semaine, le Parlement ne siégeait pas, mais la politique fédérale n’a pas pris congé: des ambassades canadiennes sont rappelées à l’ordre pour leurs publications uniquement en anglais; Ottawa fait appel devant la Cour suprême pour la Loi sur les mesures d’urgence; Pierre Poilievre était de passage aux États-Unis; débat sur l’IA et les droits d’auteur des journalistes; Ottawa ne veut pas s’impliquer en Iran…

Nos ambassades ne respectent pas le bilinguisme

Des ambassades et consulats du Canada publient du contenu uniquement en anglais sur Instagram, malgré un rappel du Commissariat aux langues officielles, a rapporté le quotidien Le Devoir cette semaine. Plusieurs plaintes ont été déposées contre Affaires mondiales Canada, accusé de ne pas respecter ses obligations bilingues.

Bien que le ministère ait reconnu le problème en 2023 et promis des correctifs, des vérifications menées en 2025 puis en 2026 montrent que les lacunes persistent: des publications ne sont toujours pas traduites et le contenu demeure majoritairement en anglais.

Dans un sommaire de rapport d’enquête, le Commissariat exige des formations et de meilleurs outils pour assurer le respect du français et de l’anglais sur les réseaux sociaux.

Loi sur les mesures d’urgence: Ottawa fait appel en Cour suprême

Le gouvernement fédéral a décidé mercredi de demander à la Cour suprême de se prononcer sur les décisions concernant l’utilisation de la Loi sur les mesures d’urgence pour mettre fin aux manifestations du convoi de la liberté en 2022.