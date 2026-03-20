Des ambassades canadiennes rappelées à l’ordre pour leurs publications unilingues

Cette semaine en politique fédérale

ambassades
Le Haut Commissariat du Canada à Londres. Photo: iStock.com/krblokhin
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 20/03/2026 par Inès Lombardo

Cette semaine, le Parlement ne siégeait pas, mais la politique fédérale n’a pas pris congé: des ambassades canadiennes sont rappelées à l’ordre pour leurs publications uniquement en anglais; Ottawa fait appel devant la Cour suprême pour la Loi sur les mesures d’urgence; Pierre Poilievre était de passage aux États-Unis; débat sur l’IA et les droits d’auteur des journalistes; Ottawa ne veut pas s’impliquer en Iran…

Nos ambassades ne respectent pas le bilinguisme

Des ambassades et consulats du Canada publient du contenu uniquement en anglais sur Instagram, malgré un rappel du Commissariat aux langues officielles, a rapporté le quotidien Le Devoir cette semaine. Plusieurs plaintes ont été déposées contre Affaires mondiales Canada, accusé de ne pas respecter ses obligations bilingues.

Bien que le ministère ait reconnu le problème en 2023 et promis des correctifs, des vérifications menées en 2025 puis en 2026 montrent que les lacunes persistent: des publications ne sont toujours pas traduites et le contenu demeure majoritairement en anglais.

Dans un sommaire de rapport d’enquête, le Commissariat exige des formations et de meilleurs outils pour assurer le respect du français et de l’anglais sur les réseaux sociaux.

Loi sur les mesures d’urgence: Ottawa fait appel en Cour suprême

Le gouvernement fédéral a décidé mercredi de demander à la Cour suprême de se prononcer sur les décisions concernant l’utilisation de la Loi sur les mesures d’urgence pour mettre fin aux manifestations du convoi de la liberté en 2022.

Publicité
Cour suprême
L’édifice de la Cour suprême à Ottawa. Photo: Inès Lombardo, Francopresse

Recours à la Loi jugé infondé: La Cour fédérale avait conclu en janvier 2026 que les conditions justifiant le recours à cette loi n’étaient pas réunies, estimant qu’il n’y avait pas de menace réelle à la sécurité nationale ni d’état d’urgence. De plus, certaines mesures prises portaient atteinte aux droits protégés par la Charte canadienne des droits et libertés.

Le directeur de l’Association canadienne des libertés civiles, Howard Sapers, a déclaré mardi par voie de communiqué : «Deux cours ont déjà jugé que l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence par le gouvernement fédéral était illégale, mais Ottawa demande tout de même au plus haut tribunal du pays de conclure autrement. Si la Cour suprême du Canada décide d’entendre cette affaire, nous défendrons fièrement notre victoire historique pour l’État de droit et les libertés civiles.»

Pierre Poilievre: plan automobile et opération séduction aux États-Unis

Pierre Poilievre a dévoilé son plan pour l’industrie automobile canadienne dimanche, à Windsor, en Ontario. Il désire éliminer les droits de douane imposés par les États-Unis et propose que pour chaque véhicule produit au Canada, le constructeur puisse en vendre un autre au pays sans tarif s’il est fabriqué aux États-Unis ou au Mexique.

Le chef conservateur souhaite aussi harmoniser les normes environnementales et les politiques commerciales avec celles des États-Unis afin de faciliter les échanges et améliorer le pouvoir de négociation du Canada.

2 millions de véhicules par an : Le plan inclut également des mesures pour stimuler la production nationale à deux millions de véhicules par an, ainsi que des incitatifs comme l’abolition de la Taxe sur les produits et services (TPS) sur les voitures fabriquées au Canada. En échange, il propose de mettre fin aux subventions pour les véhicules électriques et de restreindre certains produits liés à la Chine ou à la Russie.

Publicité

Énergie : La veille, le chef de l’opposition officielle a commencé sa visite aux États-Unis à Détroit pour faire valoir le potentiel énergétique du Canada et plaider pour la fin des tarifs.

Il a affirmé avoir écrit au premier ministre Mark Carney pour que le Canada se dote d’une réserve canadienne pour l’énergie et les minéraux critiques.

Pierre Poilievre
Publication de Pierre Poilievre sur X.

Visite chez Joe Rogan : Jeudi, Pierre Poilievre a également participé au balado du populaire et parfois controversé Joe Rogan, The Joe Rogan Experience, qui reçoit chaque semaine des artistes, scientifiques et politiciens de tous les partis, avec qui il jase pendant plus de deux heures.

L’entourage de Pierre Poilievre a fait valoir la participation à ce balado comme une façon de toucher un large auditoire.

Publicité

Débat sur l’utilisation des contenus journalistiques canadiens par l’IA

Le Centre d’étude des médias a démontré dans un rapport (en anglais) que les outils d’intelligence artificielle (IA) s’appuient largement sur le journalisme canadien sans en citer adéquatement les sources ni compenser les médias.

L’étude révèle que ces systèmes exploitent les contenus journalistiques à plusieurs niveaux, depuis l’entraînement jusqu’à la production de réponses qui réduisent l’incitation du public à consulter les sources originales, contribuant ainsi à fragiliser davantage le modèle économique des médias.

Contrairement aux réseaux sociaux, qui détournaient surtout les revenus publicitaires, l’IA tend à intégrer directement l’information et à la redistribuer comme un produit autonome.

Plusieurs grands médias canadiens ont intenté une poursuite contre OpenAI pour utilisation non autorisée de leurs contenus.

Marc Miller
Le ministre Marc Miller. Photo: courtoisie PCH

Besoin d’un débat : Le ministre de l’Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, Marc Miller, a estimé cette semaine qu’il est urgent d’ouvrir un débat sur l’utilisation des contenus journalistiques par les systèmes d’IA.

Publicité

Le ministre a souligné que la réutilisation massive des nouvelles dénature leur objectif initial et pose des enjeux de responsabilité pour les entreprises technologiques.

Pas de mesure législative pour l’instant : Marc Miller a aussi précisé qu’il ne souhaitait pas élargir la portée de la Loi sur les nouvelles en ligne, mais qu’il fallait que ces entreprises respectent des principes de conduite équitables, notamment en matière de rémunération.

Le ministre a notamment maintenu que la législation actuelle sur le droit d’auteur doit continuer à protéger les créateurs, tout en laissant la porte ouverte à d’éventuelles réformes.

Appui du Canada en Iran, sans implication directe

Le Canada cherche à appuyer ses alliés au Moyen-Orient sans s’engager directement dans le conflit entre Israël, les États-Unis et l’Iran. C’est ce qu’a indiqué la ministre des Affaires étrangères du Canada, Anita Anand, cette semaine en conférence de presse depuis la Turquie.

Le gouvernement exclut toute participation militaire, y compris dans des zones stratégiques comme le détroit d’Ormuz, utilisé par l’Iran pour bloquer la circulation du pétrole mondial, notamment en provenance des pays du Golfe.

Publicité
Anita Anand
La ministre Anita Anand. Photo: capture d’écran CPAC

La ministre Anand a aussi affirmé que le Canada ne prendra pas part aux opérations offensives, mais qu’il étudie des options pour aider des partenaires, comme les pays du Golfe Persique.

Elle a toutefois fait valoir que le Canada respecterait ses engagements envers l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), notamment en cas d’activation du principe de défense collective.

En fin de journée jeudi, le Canada a joint sa voix à celles de l’Allemagne, la France, l’Italie, le Japon, les Pays-Bas et le Royaume-Uni pour demander à l’Iran de «cesser immédiatement» ses opérations contre la navigation commerciale dans le détroit d’Ormuz. Dans un communiqué, le Canada se dit «prêts à contribuer aux efforts appropriés pour garantir la sécurité de la navigation dans le détroit».

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur