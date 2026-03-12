Changer de parti: un pari pas si risqué en politique

Lori Idlout est loin d’être le premier cas de transfuge politique depuis l’élection fédérale d’avril 2025. Si les collègues et une partie de l’électorat peuvent ne pas digérer un changement d’allégeance, la réélection des transfuges n’est pourtant pas rare.

Le 10 mars en soirée, le chef intérimaire du Nouveau Parti démocratique (NPD) du Canada, Don Davies, a annoncé dans un message sur le site du parti qu’ils étaient «très déçus que Lori Idlout ait décidé de se joindre au caucus libéral».

La députée représente le Nunavut au fédéral depuis 2021. Elle a devancé la candidate libérale par seulement 41 voies en 2025.

«Après beaucoup de réflexion personnelle et les encouragements de ma communauté, de ma famille et de mes concitoyens, j’ai décidé de me joindre au caucus du gouvernement et de travailler aux côtés du premier ministre Mark Carney afin de bâtir l’avenir meilleur sur lequel comptent les Nunavummiut», explique Lori Idlout dans une déclaration publiée le lendemain sur le site du Parti libéral du Canada.

Elle se dit prête à travailler avec Mark Carney, même si elle a souvent critiqué le gouvernement libéral lors de ses déclarations dans la Chambre des communes.