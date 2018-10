Défaite des Leafs face aux Flames de Calgary (3-1)

Défaits par les Flames de Calgary ce soir à domicile (3-1), les Maple Leafs ont manqué l’occasion d’enchaîner une troisième victoire consécutive.

La rencontre a mis plus de 45 minutes à se décanter après que les deux premières périodes se soient conclues sur un score nul. Après 5 minutes de jeu dans la troisième période, les Flames ont débloqué la rencontre dans un jeu de puissance par l’intermédiaire de Sean Monahan (1-0).

Seulement une minute plus tard, Calgary a doublé la mise grâce à Elias Lindholm, auteur de sa huitième réalisation de la saison (2-0).

Dans les trois dernières minutes, c’est Nazem Kadri qui est venu redonner espoir aux Leafs dans un nouveau jeu de puissance (2-1). Une rencontre particulière pour ce joueur qui disputait ce soir son 500e match en LNH.

.@43_Kadri first wore the Maple Leaf at the age of 19, making his @NHL debut on February 8, 2010. He’ll step on the ice for the 500th time tonight.

Congratulations, Nazem! #LeafsForever pic.twitter.com/nZoSYoISBI

— Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) 29 octobre 2018