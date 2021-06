Découvrons-Nous : un nouveau souffle pour la diversité culturelle à l’écran

Les communautés ethnoculturelles et autochtones sont certes plus représentées au cinéma et à la télévision canadienne que dans le passé. Mais leurs comédiens et artisans restent toujours minoritaires sur les plateaux et incarnent plus rarement les premiers rôles. C’est ce que rappellent plusieurs d’entre eux dans une serie de capsules sensibilisant au manque de diversité culturelle dans l’industrie audiovisuelle.

Les ambassadeurs de cette campagne Découvrons-Nous (Seek More en anglais), lancée il y a deux mois par l’organisation NOUS (MADE en anglais), appellent a une meilleure inclusivité sans stéréotypes devant et derrière les écrans.

La campagne vise à éduquer l’industrie audiovisuelle et le public sur la réalité et le besoin de la diversité au cinéma et à la télévision d’ici.

La diversité culturelle des deux côtés de la caméra

L’effort d’inclusivité de Découvrons-Nous a été appliqué à ses propres équipes de tournage. Devant comme derrière les caméras de la réalisation de ces capsules, n’étaient présents que des membres de communautés ethnoculturelles, des femmes, des membres de la communauté queer…