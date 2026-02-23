Décès de Paulette Collet à 99 ans

La Troupe des Anciens présentera L'Avare

Paulette Collet et des membres de la Troupe des Anciens de l’Université de Toronto en 2024. Photo: archives l-express.ca
La professeure émérite Paulette Collet, animatrice depuis 57 ans de la Troupe de théâtre des Anciens de l’Université de Toronto, est décédée dans la nuit du 13 février, alors qu’elle travaillait encore à monter L’Avare, de Molière, en avril. Elle avait 99 ans.

«Elle aura travaillé sur L’Avare jusqu’à la fin, menant une répétition la veille même de son décès», indique le conseil d’administration de la Troupe des Anciens.

«Pour honorer sa mémoire, nous avons décidé de poursuivre la production de L’Avare comme elle l’aurait voulu. Cette production aura lieu les 16 et 17 avril au théâtre Isabel Bader, Victoria College, à l’Université de Toronto.»

Paulette Collet
Paulette Collet. Photo: St. Micheal’s College.

Née en Belgique

À St. Michael’s College, la faculté de UofT où Paulette Collet a enseigné le français pendant des décennies, on la décrit comme une prof «aimée de tous».

Née à Verviers en Belgique, elle a fui l’invasion allemande en Angleterre. Elle a enseigné à l’île Maurice avant d’obtenir son doctorat de l’Université Laval à Québec. Avant de s’installer à Toronto, elle a enseigné aux États-Unis.

Prix Raymond-Casgrain en 1966 pour son essai L’Hiver dans le roman canadien-français, elle a publié plusieurs ouvrages sur Racine et Molière. La France l’a fait Chevalier des Palmes académiques en 2007. La Société d’histoire de Toronto lui a remis son Prix Jean-Baptiste Rousseaux en 2024.

Paulette Collet
La distribution de L’Avare, de Molière, montée par la Troupe des Anciens en 2019. Au centre, assise: Paulette Collet. Photo: la Troupe des Anciens

Pédagogie et plaisir

Son Cercle français, devenu la Troupe des Anciens, servait à la fois d’outil pédagogique et de moyen de faire rayonner la francophonie sur le campus.

Chanteuse et actrice de talent, elle croyait que l’apprentissage passait par la performance. On la savait passionnée par la bonne prononciation des mots. «Mon premier rêve était d’être actrice. Le second: professeur», avait-elle confié à l-express.ca en 2019.

«Lors de repas en famille, mon père récitait des passages de Cyrano de Bergerac, ma tante chantait. Moi, je récitais mes petits poèmes.»

À l’occasion du 50e anniversaire de la Troupe en 2019, elle a dirigé la publication d’un livre commémoratif, contenant affiches, photos et programmes, disponible aux archives et à la bibliothèque de la faculté.

Paulette Collet
Paulette Collet tenant le livre commémoratif du 50e anniversaire de la Troupe des Anciens. Photo: archives l-expres.ca

Inspiration pour des générations d’étudiants

«Son enthousiasme, son humour et son intellect rigoureux a touché des générations d’étudiants», a déclaré la principale de St. Michael’s College, Irene Morra, à qui Paulette Collet a enseigné.

«En classe, en salle de répétition ou ailleurs sur le campus, elle a promu avec passion une appréciation de la littérature et de la dramaturgie, et de leur capacité de traduire toute la diversité de l’expérience humaine.»

«Nous sommes tous des personnages des pièces de Molière», proclamait volontiers Paulette Collet.

