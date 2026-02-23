Décès de Paulette Collet à 99 ans

La professeure émérite Paulette Collet, animatrice depuis 57 ans de la Troupe de théâtre des Anciens de l’Université de Toronto, est décédée dans la nuit du 13 février, alors qu’elle travaillait encore à monter L’Avare, de Molière, en avril. Elle avait 99 ans.

«Elle aura travaillé sur L’Avare jusqu’à la fin, menant une répétition la veille même de son décès», indique le conseil d’administration de la Troupe des Anciens.

«Pour honorer sa mémoire, nous avons décidé de poursuivre la production de L’Avare comme elle l’aurait voulu. Cette production aura lieu les 16 et 17 avril au théâtre Isabel Bader, Victoria College, à l’Université de Toronto.»

Née en Belgique

À St. Michael’s College, la faculté de UofT où Paulette Collet a enseigné le français pendant des décennies, on la décrit comme une prof «aimée de tous».

Née à Verviers en Belgique, elle a fui l’invasion allemande en Angleterre. Elle a enseigné à l’île Maurice avant d’obtenir son doctorat de l’Université Laval à Québec. Avant de s’installer à Toronto, elle a enseigné aux États-Unis.