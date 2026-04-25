Début du creusement des tunnels de la ligne Ontario

Creusement tunnel ligne Ontario
Un des tunnelliers de la future ligne Ontario du métro de Toronto. Photos: province de l'Ontario
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Publié 25/04/2026 par l-express.ca

Deux tunneliers géants ont commencé cette semaine à creuser des tunnels jumeaux depuis la future station de métro Exhibition en direction de la gare de triage de Don, à l’intersection de l’autoroute Don Valley et du boulevard Lake Shore. C’est une nouvelle étape dans la construction de la Ligne Ontario de 15 stations sur 15,6 kilomètres qui passera notamment sous la rue Queen au centre-ville.

Les tunneliers creusent à une profondeur pouvant atteindre 40 mètres sous la surface. À la gare de triage de Don, les trains de la ligne Ontario émergeront des tunnels pour poursuivre leur trajet vers l’Est, au-dessus du sol, avant de replonger sous terre vers le Nord: la station Pape et le terminus du secteur Eglinton et Don Mills.

Quand le projet sera complété en 2031, 230 000 personnes vivront à distance de marche d’une station de métro de la Ligne Ontario.

Creusement tunnel ligne Ontario
La ligne Ontario.
Place de l'Ontario
Représentation d’artistes de la station Exhibition, le terminus Ouest de la Ligne Ontario censée être opérationnelle en 2031. Le Parc des Expositions et la Place Ontario sont parmi les lieux les plus fréquentés de Toronto.

Une étape historique

«Le début du creusement des tunnels constitue une étape historique pour la ligne Ontario qui, une fois terminée, permettra de réduire d’au moins 40 minutes les temps de déplacement des usagers du transport en commun partout à Toronto», a déclaré le premier ministre Doug Ford.

Il s’agirait de la plus importante expansion du transport en commun en Amérique du Nord.

Nouveaux noms

La construction de la nouvelle ligne, qui coûtera près de 30 milliards $, implique des travaux majeurs dans toute la ville, comme tout le monde l’aura remarqué depuis plusieurs mois.

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Par ailleurs, «dans un but de clarté et de modernisation», certaines des futures stations ont changé de nom. King-Bathurst devient King West, Queen-Spadina devient Chinatown, Corktown devient Distillery District, et Riverside-Leslieville devient simplement Leslieville.

Creusement tunnel ligne Ontario
La future station Chinatown, à l’angle de Queen et Spadina.
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La future station Distillery District, à l’angle King et Berkeley.

Temps de trajet allégés

Avec ses 390 000 embarquements quotidiens prévus, la ligne devrait fluidifier les trajets sur le TTC. «La ligne réduira les temps de déplacement entre Thorncliffe Park et le centre-ville de Toronto de 40 à 25 minutes», selon le ministère des Transports.

On attend une baisse de fréquentation de 15%, aux périodes de pointe comme le matin, sur le tronçon le plus fréquenté de la ligne 1 (sous la rue Yonge). Un trajet entre Pape et Danforth vers Queen et University passerait de 25 à 12 minutes.

Par ailleurs, la mairesse Olivia Chow s’est engagée à geler les tarifs des bus, tramways et métros de Toronto pendant trois ans, à partir de cette année.

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