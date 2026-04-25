Début du creusement des tunnels de la ligne Ontario

Deux tunneliers géants ont commencé cette semaine à creuser des tunnels jumeaux depuis la future station de métro Exhibition en direction de la gare de triage de Don, à l’intersection de l’autoroute Don Valley et du boulevard Lake Shore. C’est une nouvelle étape dans la construction de la Ligne Ontario de 15 stations sur 15,6 kilomètres qui passera notamment sous la rue Queen au centre-ville.

Les tunneliers creusent à une profondeur pouvant atteindre 40 mètres sous la surface. À la gare de triage de Don, les trains de la ligne Ontario émergeront des tunnels pour poursuivre leur trajet vers l’Est, au-dessus du sol, avant de replonger sous terre vers le Nord: la station Pape et le terminus du secteur Eglinton et Don Mills.

Quand le projet sera complété en 2031, 230 000 personnes vivront à distance de marche d’une station de métro de la Ligne Ontario.

Une étape historique

«Le début du creusement des tunnels constitue une étape historique pour la ligne Ontario qui, une fois terminée, permettra de réduire d’au moins 40 minutes les temps de déplacement des usagers du transport en commun partout à Toronto», a déclaré le premier ministre Doug Ford.

Il s’agirait de la plus importante expansion du transport en commun en Amérique du Nord.

Nouveaux noms

La construction de la nouvelle ligne, qui coûtera près de 30 milliards $, implique des travaux majeurs dans toute la ville, comme tout le monde l’aura remarqué depuis plusieurs mois.