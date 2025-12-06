La ligne Eglinton Crosstown: ça y est presque!

Si vous voyez passer un train au milieu de l’avenue Eglinton, vous n’avez pas la berlue. Le gouvernement de l’Ontario a terminé, ce vendredi 5 décembre, les essais du train léger Eglinton Crosstown, qui doit entrer en service en janvier.

La construction de cette nouvelle ligne de transport en commun, commencée en 2011, a connu de multiples retards. Mais le contrôle opérationnel de la ligne est maintenant transféré à la Toronto Transit Commission (TTC).

«Notre gouvernement réalise la plus grande expansion du transport en commun de l’histoire du Canada», a déclaré Prabmeet Sarkaria, le ministre des Transports de l’Ontario.

Dans quelques semaines

Les derniers essais devant garantir que la ligne est prête comprenaient:

• L’exploitation de la ligne à pleine capacité dans diverses conditions météorologiques, y compris 10 cm de neige.