La ligne Eglinton Crosstown: ça y est presque!

En surface sur 9 km, le train léger de l'avenue Eglinton circulera sur une voie centrale. Il passera sous terre sur 10 km.
Publié 06/12/2025 par l-express.ca

Si vous voyez passer un train au milieu de l’avenue Eglinton, vous n’avez pas la berlue. Le gouvernement de l’Ontario a terminé, ce vendredi 5 décembre, les essais du train léger Eglinton Crosstown, qui doit entrer en service en janvier.

La construction de cette nouvelle ligne de transport en commun, commencée en 2011, a connu de multiples retards. Mais le contrôle opérationnel de la ligne est maintenant transféré à la Toronto Transit Commission (TTC).

«Notre gouvernement réalise la plus grande expansion du transport en commun de l’histoire du Canada», a déclaré Prabmeet Sarkaria, le ministre des Transports de l’Ontario.

train léger, Eglinton Crosstown, Finch, ligne Ontario
La construction de chaque station de métro ou de train léger est un projet majeur.

Dans quelques semaines

Les derniers essais devant garantir que la ligne est prête comprenaient:

• L’exploitation de la ligne à pleine capacité dans diverses conditions météorologiques, y compris 10 cm de neige.

• L’exploitation de la flotte sur plus de 11 000 kilomètres par semaine afin de reproduire le service à la clientèle.

• Le maintien du service pendant 16 heures par jour.

• La présence d’un effectif complet pour gérer et atténuer de manière proactive tout problème survenant pendant les essais.

train léger, Eglinton Crosstown, Finch, ligne Ontario
La ligne Eglinton Crosstown, opérationnelle en janvier 2026. Orange: en surface. Noir: sous terre.

25 stations et arrêts

Le niveau de service augmentera progressivement au cours des six premiers mois. On dit que c’est une pratique courante pour les grands projets de TLR à l’échelle mondiale.

On promet d’abord un horaire d’exploitation de 6h à 23h, et une fréquence en période de pointe de toutes les 4 minutes 45 secondes.

En juillet, l’horaire sera de 5h30 à 2h30, et la fréquence en période de pointe de toutes les 3 minutes 30 secondes.

Le train léger Eglinton Crosstown, «la ligne 5 Eglinton», comprenant 25 stations et arrêts sur 19 kilomètres le long de l’avenue Eglinton, dont plus de 10 kilomètres sous terre. Elle relie Mount Dennis (chemin Weston) à la station de métro Kennedy.

La ligne connecte à 54 lignes d’autobus, trois stations de métro et deux lignes GO.

train léger, Eglinton, Finch, ligne Ontario
Le train léger de l’avenue Finch Ouest entre en service ce dimanche 7 décembre.
Finch, ligne Ontario
La ligne de train léger Finch Ouest.

Finch Ouest

Par ailleurs, ce même 5 décembre, le gouvernement de l’Ontario a célébré l’ouverture officielle d’un autre train léger sur rail: celui de «la ligne 6 Finch West», opérationnelle dès ce dimanche 7 décembre.

La nouvelle ligne comprend 2 stations et 16 arrêts sur plus de 10 kilomètres. Elle circule sur une voie réservée principalement en surface le long de l’avenue Finch West, entre la station Finch West de la ligne 1 (Yonge–University) et la station Humber College.

La ligne offrira des correspondances avec les réseaux de transport locaux et régionaux d’autobus TTC, GO Transit, MiWay, York Region Transit et Brampton Züm.

ligne Ontario
La ligne Ontario prévue pour 2031. Rose: surélevée. Bleu: sous terre. Vert: en surface.

Centre-ville

Pendant ce temps, des travaux majeurs au centre-ville sont en cours pour compléter en 2031 la nouvelle ligne de métro «Ontario» de 15 stations sur 15 kilomètres reliant le secteur Eglinton-Don Mills au Parc des Expositions, en passant par la station Pape et sous la rue Queen.

Le réseau de transport en commun de Toronto serait déjà le troisième en importance en Amérique du Nord.

