Débat québécois sur les droits linguistiques: vive la différence!

«La limite « là où le nombre le justifie » n’a de sens qu’à l’extérieur du Québec puisque le nombre, au Québec, le justifie pas mal toujours.»

Combiné à la plus grande importance de cet article, cela donne, dit-il, «le signal avant-coureur d’un élargissement de la portée de l’article 23 et d’une réduction de la marge de manœuvre du Québec pour imposer en éducation des normes communes et une plus grande autonomie évidemment de gestion de la communauté anglophone».

Exode des anglophones du Québec

Quant à elle, Lorraine O’Donnell a voulu démontrer comment la communauté anglophone a été négativement touchée par la loi 101 adoptée en 1977, et même avant. C’est le cas de l’exode des anglophones, qui avait commencé avant 1977, mais accentué par la loi 101.

«La population de langue maternelle a chuté de 29% entre 1971 et 2006, soit 70 000 personnes de moins. Et l’émigration linguistique se poursuit.»

En raison de l’application de la règle des ayants droit, de l’exode et de la baisse de natalité, les inscriptions à l’école anglophone ont diminué de 61% entre 1971 et 2020. «Le bilinguisme chez les anglophones, par contre, a atteint 69% en 2016.»