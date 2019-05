De l’ombre de la G League à la lumière des Finales NBA

Malcolm Miller est le deuxième joueur des 905 à prendre part aux Finales NBA. S’il a connu une année plus compliquée en raison d’une blessure à l’épaule, qui lui a fait manquer tout le début de saison, il a en revanche très bien terminé pour se frayer un chemin en NBA.

«Malcolm est un joueur intelligent, un très gros bosseur avec une grande détermination. C’est un très bon coéquipier. Pendant sa rééducation, jusqu’en janvier, il assistait à tous les entrainements et tous les matchs des 905», nous explique Mélanie Danna. «Il a pris le temps de discuter avec les entraineurs pour en apprendre plus sur la préparation à la fois aux entrainements et aux matchs.»

McKinnie des 905 aux Warriors

Si Toronto a connu un succès dans le développement de ses joueurs avec des bonnes pioches et des progressions fulgurantes, il y a toujours des talents qui passent au travers des mailles du filet. C’est le cas d’Alfonzo McKinnie. L’ailier faisait partie des 905 la saison dernière et avait, ensuite, intégré l’effectif NBA. Non conservé au terme de la saison, il a parfaitement su rebondir et se faire une place au soleil du côté de l’effectif des champions en titre, les Golden State Warriors.