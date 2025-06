De l’Alberta à l’Acadie: un siècle de revendications autonomistes au Canada

Fondé il y a trois ans, ce mouvement travaille depuis un moment à obtenir des appuis pour la tenue d’un référendum. Sa direction affirme déjà pouvoir compter sur le soutien de 250 000 électeurs et électrices.

Lors d’un rallye à Calgary, en mai, le groupe a dévoilé la question potentielle qui serait posée lors du référendum souhaité: «Do you agree that the province of Alberta shall become a sovereign country and cease to be a province of Canada?» (Êtes-vous d’accord que l’Alberta devienne un pays souverain et cesse d’être une province canadienne?)

À suivre…

Déjà il y a près de 100 ans

Comme au Québec, l’idée de souveraineté en Alberta ne date pas d’hier. Dans les années 1930, des conflits entre le gouvernement créditiste de la province et le premier ministre canadien William Lyon Mackenzie King ont suscité de forts sentiments antifédéraux et proséparation au sein de la population albertaine.

L’idée en est restée là jusqu’à la fin des années 1970, alors que les succès du mouvement souverainiste québécois ont redonné un souffle au mouvement séparatiste albertain.