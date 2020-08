De la stérilisation des pommes à celle des masques sanitaires

«La lutte contre la CoViD-19 est loin d’être terminée», a indiqué le ministre Fideli. «Ces projets dotent l’Ontario de solutions innovantes.»

Blouses, gants, masques…

Le financement engagé ici favorisera la création de 19 emplois, l’achat et l’installation d’équipement de transformation des métaux et d’assemblage des produits, et la réorganisation des installations des deux entreprises.

Plus de 28 000 soumissions ont été reçues depuis le lancement du portail Web L’Ontario, ensemble, doté de 50 millions $, pour appuyer la mise en œuvre de propositions soumises par des entreprises et des particuliers en lien avec la lutte contre le coronavirus.

18 000 d’entre elles se seraient concrétisées par des achats de fournitures et d’équipements essentiels se chiffrant à plus de 775 millions $: 29 millions de blouses, 177 millions de gants, 144 millions de masques et plus de 14 millions d’écrans faciaux.