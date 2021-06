De «brèves accolades» et «se tenir la main» bientôt permis chez les aînés

Les aînés en foyers de soins de longue durée et leurs visiteurs, y compris les personnes non vaccinées, pourront se faire de «brèves accolades» à compter du mercredi 9 juin, et ceux qui sont pleinement immunisés pourront avoir des contacts plus étroits et prolongés, comme «se tenir la main».

Le ministère des Soins de longue durée juge que suffisamment de résidents, de membres du personnel et de visiteurs sont vaccinés pour assouplir les restrictions dans les établissements pour aînés de l’Ontario.

Des sorties pour les aînés!

L’Ontario permettra aussi aux aînés en foyers de soins de longue durée complètement vaccinés de profiter de plus de sorties et de contacts étroits avec leurs proches, a aussi annoncé le ministère.

Les résidents qui ont reçu leurs deux doses de l’un des vaccins contre la covid pourront désormais quitter leur foyer de soins de longue durée pour des sorties et des sorties sociales d’une journée ou d’une nuit, a fait savoir le gouvernement Ford.

«Il est toujours important que les résidents et les visiteurs continuent à respecter les mesures de santé publique à domicile, notamment une bonne hygiène des mains et un port de masque approprié», a noté le ministère.