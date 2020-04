Dans les coulisses de l’enseignement à distance

Le contenu



Pour la maternelle et le jardin, un enseignant indique faire un retour sur l’alphabet et sur la numératie à travers des chansons et des lectures.

Les enseignants des niveaux plus élevés mentionnent qu’ils concentrent leurs matières de bases sur les apprentissages essentiels, qui seront utiles à leurs élèves pour la vie de tous les jours et les années à venir.

Même s’il n’y a plus d’école, le sport reste tout de même très important. Un professeur d’éducation physique indique donner un rendez-vous virtuel de 15 minutes chaque matin aux élèves et enseignants de son école afin de leur offrir un entraînement physique.

La technologie

Certains enseignants sont habiles avec la technologie, d’autres le sont moins. «Les enseignants qui n’ont jamais touché à Google Classroom [la plateforme utilisée par la plupart des commissions scolaires] trouvent difficile de se familiariser rapidement avec celle-ci et devoir expliquer son fonctionnement à leurs élèves et aux parents», affirme une enseignante de 5e et 6e année.