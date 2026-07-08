Dangereuses crèmes solaires sur TikTok

Les crèmes solaires sont populaires sur TikTok. Avec une bonne et une mauvaise nouvelle: le plus gros du contenu diffusé est solide… mais les vidéos qui suscitent le plus d’engagement sont celles qui répandent de la désinformation.

Des chercheurs de l’Université de l’Alberta ont analysé près d’un millier des vidéos les plus populaires sur TikTok, parmi celles utilisant l’un ou l’autre des cinq plus populaires mots-clics.

La grande majorité (87%) mettaient correctement l’accent sur l’importance d’utiliser de la crème solaire (quoique seulement 6% mentionnaient explicitement la réduction du risque de cancer comme avantage).

Faussetés

Mais les vidéos qui provoquaient le plus de «j’aime» et étaient les plus partagées — deux indicateurs-clefs, sur les réseaux sociaux, pour qu’une vidéo devienne virale — étaient celles qui prétendaient faussement que «les coups de soleil ne sont pas dangereux»…

Ou que les écrans solaires «sont toxiques».