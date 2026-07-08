Dangereuses crèmes solaires sur TikTok

crèmes solaires
La crème solaire: un sujet populaire sur TikTok. Photo: iStock.com/CandyRetriever
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Publié 08/07/2026 par Agence Science-Presse

Les crèmes solaires sont populaires sur TikTok. Avec une bonne et une mauvaise nouvelle: le plus gros du contenu diffusé est solide… mais les vidéos qui suscitent le plus d’engagement sont celles qui répandent de la désinformation.

Des chercheurs de l’Université de l’Alberta ont analysé près d’un millier des vidéos les plus populaires sur TikTok, parmi celles utilisant l’un ou l’autre des cinq plus populaires mots-clics.

La grande majorité (87%) mettaient correctement l’accent sur l’importance d’utiliser de la crème solaire (quoique seulement 6% mentionnaient explicitement la réduction du risque de cancer comme avantage).

Faussetés

Mais les vidéos qui provoquaient le plus de «j’aime» et étaient les plus partagées — deux indicateurs-clefs, sur les réseaux sociaux, pour qu’une vidéo devienne virale — étaient celles qui prétendaient faussement que «les coups de soleil ne sont pas dangereux»…

Ou que les écrans solaires «sont toxiques».

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Ou qu’ils perturbent les hormones.

Ou le lait maternel.

Ou qu’ils causent le cancer.

Ou qu’ils contiennent des microplastiques.

Ou qu’ils créent un déficit de vitamine D…

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L’étude, qui ne portait que sur du contenu anglophone, est parue le 18 juin dans la revue PLOS Digital Health.

Influenceurs

Une partie de ces fausses rumeurs ciblent les crèmes solaires que des influenceurs appellent «chimiques» et que certains opposent à des crèmes solaires prétendument «naturelles» — que certains d’entre eux vendent d’ailleurs.

Or, des études ont démontré ces dernières années que ces «crèmes solaires maison» sont, au mieux inefficaces, au pire, dangereuses.

Ce n’est pas la première fois qu’on alerte sur les effets délétères des réseaux sociaux sur l’usage de crème solaire. Plus tôt cette année, un sondage de l’Académie américaine des dermatologues révélait qu’un tiers des 18-30 ans avaient des comportements à risque face au soleil, comportements induits par la désinformation.

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