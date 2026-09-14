Cultiver des tomates sous des panneaux solaires

Faire pousser ses légumes dans un champ rempli de panneaux solaires peut sembler contre-intuitif, mais ça aurait des effets bénéfiques sur les plantes, et sur les travailleurs agricoles.

Le concept n’est pas neuf: on appelle ça, depuis les années 1980, l’agrivoltaïque, ou l’agri-photovoltaïsme, en référence aux panneaux photovoltaïques.

L’idée est née d’un désir, il y a quelques décennies, d’éviter que les installations à grande échelle de panneaux solaires n’entrent en compétition avec des terres agricoles.

Or, une recherche vient de s’intéresser aux «micro-climats» qui se créent sous ces structures.

Simulations de micro-climats

Et alors que beaucoup de recherches antérieures comparaient, sur le terrain, les effets en fonction du type de cultures ou du type de panneaux, les chercheurs de l’Université Princeton ont choisi de concevoir des simulations informatiques de micro-climats.