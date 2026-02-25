Crime ou gentille espièglerie au bureau de poste?

Catherine Siguret, La Dame de la poste, roman, Paris, StudioFact Éditions, 2025, 304 pages, 39,95 $.
Publié 25/02/2026 par Paul-François Sylvestre

S’occuper des autres peut faire un bien fou. C’est toujours plus simple que s’occuper de soi. Voilà ce que démontre Catherine Siguret dans La Dame de la poste, un roman inspiré par un fait réel du début des années 1960 en France.

L’action se déroule dans le village normand de Veules-les-Roses qui est secoué par un séisme plus sérieux qu’il n’y paraît: les lettres destinées au Père Noël reçoivent une réponse!

Derrière cette fantaisie se cache Magdeleine, receveuse du bureau de poste, qui a pour complice sa factrice Françoise.

Lorsque j’étais jeune, le courrier était livré par notre voisine, madame Alice Janisse (on disait «livrer la malle»). Nous avions une «boîte à malle» sur le bord de la route. Le bureau de poste était situé dans la maison de madame Doreen Bélisle, en face de l’église. Je ne me souviens pas avoir écrit une lettre au Père Noël.

Secrets et injustices

Revenons à Magdeleine qui est bien décidée à donner du rêve aux enfants. Elle décachète les courriers, bafouant ainsi le règlement du ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones (PTT), de quoi lui coûter sa place.

La receveuse du paisible bureau de poste découvre alors des secrets bouleversants et de grandes injustices.

Le roman se transforme presque en polar, car Magdeleine œuvre en détective pour percer les mystères, n’hésitant pas à forcer les portes… et les consciences.

D’un rebondissement à l’autre, l’intrigue se corse, avec comme toile de fond les stigmates de la Seconde Guerre mondiale et l’actuelle guerre d’Algérie.

Gentillesse ou délit?

Pour la receveuse du bureau de poste, se mêler de la vie des autres ne s’avère pas une faute, cela relève du devoir moral. «J’ai voulu leur donner des rêves, leur apporter de la magie, un tout petit peu de bonheur… puisque je le pouvais.»

Il y a, bien entendu, la violation du secret de la correspondance. Certains villageois ajoutent qu’il y a aussi «duperie du jeune citoyen en devenir». Magdeleine croit plutôt qu’il s’agit d’une «gentille espièglerie», pas d’un crime.

Le supérieur de la receveuse la dénonce énergiquement. Le dossier fait du chemin: Veules-les-Roses, Dieppe, Rouen, Paris. La coupable est sommée de se présenter au bureau du ministre des PTT, dans le VIIe arrondissement.

En route, Magdeleine reconnaît sa faute, mais ne parvient pas à la regretter. La cause des enfants était au-dessus de tout, au-dessus de son sort, même.

«Elle les avait gâtés, amusés, eux comme leurs parents, elle avait arrangé les vies, toutes, sauf la sienne et celles des membres de sa famille.»

Développer l’imaginaire

La Dame de la poste souligne la thèse de Françoise Dolto, pédiatre et psychanalyste française, selon laquelle le Père Noël ne relève pas du mensonge aux enfants, mais du mythe fondateur, puisqu’il développe l’imaginaire.

«Voilà qui donnait du sens à ce que Magdeleine ressentait confusément, mettant des mots carrés et inconnus sur l’instinct qui la portait.»

L’auteure présente, en bonus, un court dossier intitulé «Le vrai du faux» où elle distingue entre la part de fiction et la part de réalité dans son roman. Tout y passe: famille, personnages de l’histoire dans l’Histoire, PTT et Veules-les-Roses.

Catherine Siguret est écrivaine, scénariste et journaliste. La Dame de la poste lui a été inspiré par l’histoire vraie qui, en 1962, a fait naître le Secrétariat officiel du Père Noël.

