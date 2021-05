Covid en Ontario : la vaccination ouverte à tous les adultes dès le 24 mai

Le gouvernement ontarien a l’intention d’ouvrir la vaccination aux personnes âgées de 18 ans et plus à compter du 24 mai, et aux personnes de 30 ans et plus dès le 17 mai.

Comme d’habitude, la prise de rendez-vous dépendra de la disponibilité des doses, mais le gouvernement assure que des millions de doses des vaccins Pfizer et Moderna devraient être livrées prochainement.

Les personnes admissibles pourront fixer leur rendez-vous à partir du portail provincial de vaccination.

Vaccination dans les «points chauds»

Avec une moyenne de plus de 106 700 doses administrées chaque jour au cours de la semaine dernière, le rythme actuel de la vaccination place la province sur la voie d’avoir offert une première dose à 40% des Ontariens âgés de 18 ans et plus d’ici le 1er mai.

De plus, quiconque âgé de 18 ans et plus résidant dans les «points chauds» de la province pourront aussi prendre rendez-vous à compter de la semaine prochaine via le système provincial de réservation des vaccins.