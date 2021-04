Covid: l’Ontario appelle l’Armée et la Croix-Rouge aux soins intensifs

la vaccination à la baisse ce week-end

Une fois de plus, le nombre de doses des vaccins contre la covid administrées a diminué considérablement au cours de la fin de semaine en Ontario.

Depuis presque trois semaines, la santé publique de l’Ontario est en mesure de vacciner plus de 100 000 personnes par jour, mais cela n’inclut pas les samedis et les dimanches.

Dimanche, moins de 70 000 personnes ont reçu une dose de l’un des vaccins contre la covid. La province n’a pas été en mesure d’en vacciner plus de 100 000 la veille non plus.

Pourtant, au cours de la semaine précédente, l’Ontario a atteint des records de vaccination presque chaque jour.

En tout, près de 4,7 millions de doses ont été administrées en province. Néanmoins, 71% de la population n’a encore reçu aucune dose.