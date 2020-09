CoViD-19: quels risques pour les femmes enceintes?

Les femmes enceintes sont-elles plus susceptibles d’attraper la CoViD-19, et le virus met-il davantage en danger leur santé et celle de leur enfant? L’état actuel des connaissances n’est pas particulièrement rassurant pour la mère et l’enfant.

La grippe H1N1 et le SRAS ont augmenté les risques de complications pour la mère et l’enfant. Il semblerait donc logique de craindre la même chose avec ce nouveau coronavirus.

On sait par ailleurs qu’à cause des changements physiologiques et immunitaires entraînés par la grossesse, les femmes enceintes peuvent développer des complications à la suite d’une infection respiratoire.

Or, ce virus-ci a tendance à s’attaquer au système cardiovasculaire et aux poumons, déjà mis à l’épreuve par la grossesse. Enfin, ce coronavirus cause parfois des caillots de sang, un risque là aussi augmenté par la grossesse.

Moins grave que le Zika

La recherche a encore beaucoup à faire pour cerner cette question. Par ailleurs, même si la recherche se poursuit, les praticiens semblent s’entendre pour dire que si la CoViD-19 présentait un risque très élevé pour les femmes enceintes et leur fœtus (comme le virus Zika, par exemple), on le saurait déjà.