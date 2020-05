CoViD-19: mesurer l’impact des divers confinements dans le monde

Elle est préparée pour l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) par une équipe de la London School of Hygiene and Tropical Medicine à partir de données recueillies par des groupes de suivi, des organismes de santé publique et des organismes sans but lucratif comme l’ACAPS, une équipe d’analystes de crises humanitaires liée au Conseil des réfugiés de Norvège.

Royaume-Uni

L’équipe londonienne a précédemment fait l’exercice à une échelle plus réduite, pour analyser ces mesures, dites «non pharmaceutiques», mises en place au Royaume-Uni, dans 186 comtés, soit 66,4 millions de personnes. Un article est en ligne, mais pas encore révisé.

Leur projection d’une combinaison de mesures intensives – dont la distanciation sociale, la fermeture des écoles et la protection des 70 ans et plus et des personnes à risque – faisait état d’un pic de propagation retardé de 8 semaines, ce qui se traduisait par une réduction de moitié du nombre de décès.

Sept mesures

Pour la base de données internationale, les chercheurs ont établi un indice de rigueur pour décrire la sévérité de la réponse des gouvernements, reposant sur sept mesures de contrôle, comme la fermeture des écoles et la restriction des mouvements de la population.

L’un des défis sera d’assembler les données disparates collectées par les différentes équipes, de les standardiser et de les rendre compréhensibles à tous – un peu comme celui de l’ACAPS. Cet outil sera en accès libre.