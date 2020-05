CoViD-19: les hommes plus à risque… ou moins prudents

Tabagisme salutaire?

Certains ont avancé qu’une des raisons de cette différence pourrait être la consommation de tabac généralement plus importante chez les hommes que chez les femmes.

En Chine en particulier, la moitié des hommes fument contre seulement 5% des femmes. Et la fumée de tabac pourrait pousser les cellules pulmonaires à produire en plus grand nombre une protéine de surface nommée ACE2, exploitée par le virus pour infecter les cellules.

Mais l’hypothèse est insuffisante, répond une analyse parue dans The Lancet: les fumeurs formeraient seulement 12,6% de ceux qui ont développé des symptômes sévères de la maladie.

Les hommes, ces grands malades

Une autre possibilité: les hommes âgés seraient en moins bonne santé que les femmes du même âge, ce qui rejoindrait les observations récentes à l’effet que, davantage que l’âge, ce sont les pré-conditions du patient qui semblent être le principal facteur de risque.

Les hommes souffrent plus souvent d’obésité, de diabète, d’hypertension, de cancers et de maladies cardiovasculaires et pulmonaires.