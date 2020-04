CoViD-19: aucun Français n’a été «bloqué» à Toronto

«Il a fallu former notre personnel, car on était confronté à des problèmes et des questions très inhabituelles.»

«Nous avons aussi relayé beaucoup d’information pertinente, notamment des autorités canadiennes, ontariennes et torontoises, dans notre site web et à travers les principales associations françaises de Toronto.»

LFT et TFS

M. Alexis, en poste à Toronto depuis huit mois, indique aussi que le Lycée français de Toronto, de même que la Toronto French School qui entretient des liens avec la France, «ont fait du bon travail d’information de leurs parents et enseignants».

Ces deux institutions ont d’ailleurs décidé de fermer une semaine avant les écoles publiques de l’Ontario, et elles en sont déjà à leur troisième semaine d’enseignement à distance. «Je dois quitter le salon quand ma fille fait son cours d’éducation physique», mentionne M. Alexis.

Le consul de France à Toronto participe chaque jour à une conférence avec ses homologues de Vancouver, Montréal, Québec et Moncton autour de l’ambassadrice Kareen Rispal à Ottawa, pour discuter de l’évolution de la situation. «Et, oui», confirme-t-il, «il y a chaque jour du nouveau, dans nos régions respectives comme en France et ailleurs.»