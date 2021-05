Il n’est pas question ici de faire davantage de lois dites «sociales» (les gouvernements dits plus à gauche sont tout autant responsables de la situation actuelle).

Il n’est pas question non plus de rejeter le système capitaliste qui a quand même permis à l’humanité de s’émanciper plus que tous les autres systèmes à ce jour, malgré l’augmentation du coût de la vie.

Non, il est question de réformer l’éducation de façon fondamentale. Former le citoyen dans toute la grandeur du terme plutôt que former un rouage économique.

Revoir les priorités — l’économie pour le citoyen et non le citoyen pour l’économie — et éduquer les nouvelles générations afin que le Canada devienne une nation de citoyens avisés, entreprenants et libres, plutôt qu’un vaste incubateur de travailleurs interchangeables (l’immigration aussi ne vise que cela) dont on ne cherche même plus à assurer la sécurité physique et morale que peut procurer la possession d’un toit.