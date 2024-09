Courir peut noircir les ongles d’orteil? Vrai!

Meilleures chaussettes et chaussures

Parfois, si l’hématome est considérable, il met de la pression sur l’ongle, ce qui amène l’ongle à se détacher de son lit. Il va donc tomber, mais ce processus peut prendre des semaines, voire des mois.

On voit occasionnellement un mini-ongle là où l’ongle vient de se détacher: c’est le signe que la matrice a déjà commencé la production de kératine.

L’ongle du coureur n’est pas une conséquence inéluctable d’un exercice physique intensif. Les effets peuvent être atténués avec des chaussettes de course plus épaisses et surtout, des souliers mieux ajustés.

Cet article est une adaptation du texte de Maya McKeown, publié sur le site de l’Organisation pour la science et la société de l’Université McGill.